Rapport de Denis Gallant sur le fiasco SAAQclic

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mardi, Patrick Lagacé réagit au rapport volumineux du juge Denis Gallant concernant le fiasco numérique de la SAAQ.

Le constat est sévère: la société d'État a menti aux décideurs politiques pendant près d'une décennie, cachant l'ampleur des dérapages financiers et techniques du projet SAAQclic.

Le premier ministre François Legault a évoqué la possibilité de poursuivre les dirigeants de la SAAQ pour récupérer des fonds, une manœuvre que l'animateur qualifie de «spin» politique et de relations publiques.

Bien que le rapport blâme sévèrement l'hypocrisie de la SAAQ, Patrick Lagacé souligne également l'aveuglement volontaire du gouvernement, qui aurait ignoré plusieurs signaux d'alarme.

Écoutez le tour d'horizon de l'actualité de Patrick Lagacé mardi matin.