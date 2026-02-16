Rapport Gallant: la SAAQ blamée

La SAAQ a menti pendant plusieurs années au gouvernement du Québec concernant le coût réel du projet SAAQclic, selon le rapport final de la commission Gallant dévoilé lundi.
Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et Brian Mulroney, en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est un rapport qui blâme la direction de la SAAQ, mais qui ménage énormément le gouvernement. Quand un projet gouvernemental est fait et que l'expertise n'est pas au gouvernement, mais dans le privé, c'est ce genre de situation qui arrive. Alors, c'est difficile de blâmer les politiciens parce qu'ils n'ont pas l'expertise d'analyser l'importance de ce projet-là.»