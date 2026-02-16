La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, a annoncé l'octroi d'une subvention de 2 millions $ à Tourisme Montréal afin d'améliorer les services d'accueil et d'information touristique dans la métropole.

L'objectif du nouveau centre est non seulement d'améliorer l'expérience montréalaise, mais aussi d'inciter les touristes à prolonger leur séjour pour visiter les autres régions du Québec.

Cet investissement permettra la création d'un nouveau site multiservice moderne au centre-ville d'ici 2027.

Écoutez la ministre Amélie Dionne détailler les investissements touristiques et l'avancement des travaux au Stade olympique, lors de son passage lundi à La Commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.