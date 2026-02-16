 Aller au contenu
Société
La commission

Tourisme à Montréal: 2 millions de plus pour moderniser l'accueil des visiteurs

par 98.5

0:00
7:43

Entendu dans

La commission

le 16 février 2026 12:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tourisme à Montréal: 2 millions de plus pour moderniser l'accueil des visiteurs
Un nouveau site multiservice d’accueil touristique ouvrira en 2027, afin d’améliorer l’information et prolonger les séjours pour les 11 millions de touristes à Montréal. / Mircea Costina/ Adobe Stock

La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, a annoncé l'octroi d'une subvention de 2 millions $ à Tourisme Montréal afin d'améliorer les services d'accueil et d'information touristique dans la métropole. 

L'objectif du nouveau centre est non seulement d'améliorer l'expérience montréalaise, mais aussi d'inciter les touristes à prolonger leur séjour pour visiter les autres régions du Québec.

Cet investissement permettra la création d'un nouveau site multiservice moderne au centre-ville d'ici 2027. 

Écoutez la ministre Amélie Dionne détailler les investissements touristiques et l'avancement des travaux au Stade olympique, lors de son passage lundi à La Commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On est très réputés pour notre accueil chaleureux, mais encore aujourd'hui, malgré les outils numériques, il y a encore un visiteur international sur cinq qui souhaite avoir des renseignements par une personne.»

Amélie Dionne, ministre du tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Autres sujets abordés:

  • Toit du Stade olympique;
  • Sonorisation du Stade;
  • Collaboration avec la Ville de Montréal. 

Vous aimerez aussi

L'industrie militaire canadienne: vers la fin de la dépendance américaine?
Le Québec maintenant
L'industrie militaire canadienne: vers la fin de la dépendance américaine?
0:00
6:53
Conduite dangereuse devant une école: «C'est une problématique d'infrastructure»
La commission
Conduite dangereuse devant une école: «C'est une problématique d'infrastructure»
0:00
6:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Qu'une société d'État ait menti au gouvernement, c'est gros»
Rattrapage
Rapport de la Commisson Gallant
«Qu'une société d'État ait menti au gouvernement, c'est gros»
Fiasco SAAQ: «La direction a menti au gouvernement», conclut Me Simon Tremblay
Rattrapage
Commission Gallant
Fiasco SAAQ: «La direction a menti au gouvernement», conclut Me Simon Tremblay
Industrie automobile: Trump ouvert à travailler avec la Chine
Rattrapage
Après des discussions avec le patron de Ford
Industrie automobile: Trump ouvert à travailler avec la Chine
Le PEQ, en quoi ça consiste exactement?
Rattrapage
Un thème qui a fait couler beaucoup d'encre
Le PEQ, en quoi ça consiste exactement?
TGV Québec-Toronto: «La volonté de payer n'est pas tout à fait là»
Rattrapage
Projet évalué à 100 milliards de dollars
TGV Québec-Toronto: «La volonté de payer n'est pas tout à fait là»
«Le commissaire Gallant corrobore exactement ce que j'ai dit: on m'avait menti»
Rattrapage
Fiasco SAAQ
«Le commissaire Gallant corrobore exactement ce que j'ai dit: on m'avait menti»
SAAQ: «Les ministres étaient au courant» -Monsef Derraji
Rattrapage
Réaction au rapport Gallant
SAAQ: «Les ministres étaient au courant» -Monsef Derraji
Conduite dangereuse devant une école: «C'est une problématique d'infrastructure»
Rattrapage
Une situation qui persiste depuis 20 ans
Conduite dangereuse devant une école: «C'est une problématique d'infrastructure»
«Les dirigeants, ces gens-là qui sont là, c'est le temps de leur dire bye-bye»
Rattrapage
Rapport Gallant et fiasco SAAQ
«Les dirigeants, ces gens-là qui sont là, c'est le temps de leur dire bye-bye»
Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?
Rattrapage
La commission
Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?
Quels sont vos plans pour la Saint-Valentin?
Rattrapage
Tribune téléphonique
Quels sont vos plans pour la Saint-Valentin?
Intervention en direct : «C'est vraiment une connexion avec l'auditeur»
Rattrapage
Journée mondiale de la radio
Intervention en direct : «C'est vraiment une connexion avec l'auditeur»
La surchauffe immobilière: un frein majeur à la natalité au Québec
Rattrapage
Obstacles financiers et matériels de taille
La surchauffe immobilière: un frein majeur à la natalité au Québec
«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»
Rattrapage
Projet de cité universitaire sur le sujet
«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»