Remise en question

Si la Saint-Valentin se veut une célébration de l'amour pour plusieurs, cette fête représente aussi un moment de se questionner sur leur relation et leur bonheur.

La sexologue Sylvie Lavallée discute de romantisme, des remises en question en couple et de l'épanouissement des personnes célibataires.

Écoutez la sexologue Sylvie Lavallée aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.