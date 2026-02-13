 Aller au contenu
Société
Remise en question

La Saint-Valentin: une fête à la fois symbolique et confrontante

par 98.5

0:00
37:12

Entendu dans

Radio textos

le 13 février 2026 11:10

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
La Saint-Valentin: une fête à la fois symbolique et confrontante
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Si la Saint-Valentin se veut une célébration de l'amour pour plusieurs, cette fête représente aussi un moment de se questionner sur leur relation et leur bonheur.

La sexologue Sylvie Lavallée discute de romantisme, des remises en question en couple et de l'épanouissement des personnes célibataires.

Écoutez la sexologue Sylvie Lavallée aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

«La Saint-Valentin, c'est une date symbolique pour plusieurs et confrontante pour d'autres. On est encore dans les relents du temps des fêtes. On se questionne: qu'est ce que je fais encore là? Est-ce que je poursuis?»

Sylvie Lavallée

