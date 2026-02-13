Projet de cité universitaire sur le sujet

Penser autrement la santé des femmes, c’est l’ambition du Dr Fabrice Brunet et de la Dre Élyse Berger-Pelletier, tous deux impliqués dans le premier projet de cité universitaire pour la santé des femmes.

Écoutez Dr Fabrice Brunet, PDG du Quartier de l’Innovation en Santé (QIS) et vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l’UQAM, et Dre Élyse Berger-Pelletier, Présidente du CA du QIS et Médecin d’urgence, innovatrice et gestionnaire médicale en discuter, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.