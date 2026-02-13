Projet de cité universitaire sur le sujet

Penser autrement la santé des femmes, c’est l’ambition du Dr Fabrice Brunet et de la Dre Élyse Berger-Pelletier, tous deux impliqués dans le premier projet de cité universitaire pour la santé des femmes.
Écoutez Dr Fabrice Brunet, PDG du Quartier de l’Innovation en Santé (QIS) et vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l’UQAM, et Dre Élyse Berger-Pelletier, Présidente du CA du QIS et Médecin d’urgence, innovatrice et gestionnaire médicale en discuter, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Nous avons un retard en termes de recherche, de soins, en termes d'enseignement, en termes d'innovation, pour tout ce qui touche à l'approche globale de la santé des femmes. On a, dans les 50 dernières années, fait beaucoup de recherche chez l'homme, et on a toujours pensé que ça s'appliquait de façon identique chez la femme, ce qui n'est pas le cas. Et on s'est rendu compte que, trop souvent, ne connaissant pas les particularités de certaines maladies chez la femme.»