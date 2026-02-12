Brownies au PLQ

De nouvelles informations ont été révélées concernant la saga des «brownies» au Parti libéral du Québec.

Le rapport du juge Jacques Fournier entourant cette affaire révèle que le personnel du bureau de comté de Marwah Rizqy aurait vendu des cartes de membre pour Pablo Rodriguez, ce dont la principale concernée n'a pas parlé lors de sa défense.

