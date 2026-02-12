Brownies au PLQ

 Aller au contenu
Politique provinciale
le 12 février 2026

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'équipe de Marwah Rizqy aurait vendu des cartes de membre pour Pablo Rodriguez
La députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

De nouvelles informations ont été révélées concernant la saga des «brownies» au Parti libéral du Québec.

Le rapport du juge Jacques Fournier entourant cette affaire révèle que le personnel du bureau de comté de Marwah Rizqy aurait vendu des cartes de membre pour Pablo Rodriguez, ce dont la principale concernée n'a pas parlé lors de sa défense.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter le sujet, jeudi, à l'émission La commission.

«Nicolas Gosselin, lui, c'était le responsable, c'est celui qui allait chercher les cartes de membre qui étaient vendues dans le cadre de la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Et, ce qui est étrange, c'est que lui, il confirme dans sa déclaration sous serment, qu'il est allé chercher des cartes de membre, des formulaires avec un 5 $ épinglé sur le formulaire au bureau de la députée de Chomedey à Laval, et de même qu'au bureau de la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy.»

Nathalie Normandeau

Le rapport du juge Fournier a aussi fait état de potentielles falsifications de textos publiés dans Le Journal de Montréal, rappelle Nathalie Normandeau.

