Politique provinciale
Plan de lutte des écoles

Violence chez des élèves: les enseignants reçoivent des formations préventives

La commission

le 12 février 2026 14:29

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Aucun cours d'autodéfense n'est donné au personnel de nos écoles, rassure Jean-François Collard, de la Fédération des centres de services en ce qui concerne la violence chez certains élèves.

Ce sont plutôt des formations offertes par des organismes qui permettent aux enseignants de prévoir le comportement des enfants et procéder à une désescalade si danger il y a.

Écoutez Jean-François Collard, PDG adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, aborder le tout, jeudi, à La commission.

«On ne peut pas appeler ça un cours d'autodéfense, puisque c'est tout le contraire qui est préconisé. On parle davantage d'une approche en gradation ou de désescalade, qui a justement pour objectif d'éviter de se rendre dans une situation où on aura à gérer des gestes de violence.»

Jean-François Collard

Jean-François Collard soutient que chaque école a son plan de lutte contre les violences.

