Plan de lutte des écoles

Aucun cours d'autodéfense n'est donné au personnel de nos écoles, rassure Jean-François Collard, de la Fédération des centres de services en ce qui concerne la violence chez certains élèves.

Ce sont plutôt des formations offertes par des organismes qui permettent aux enseignants de prévoir le comportement des enfants et procéder à une désescalade si danger il y a.

