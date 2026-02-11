La commission

L’actualité est dominée par la tragédie de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, où une tuerie dans une école secondaire a fait dix morts et de nombreux blessés.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez soulignent la consternation mondiale face à ce carnage survenu dans une petite communauté rurale.

Écoutez la discussion à ce sujet et bien d'autres, entre les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi.

Autres sujets abordés: