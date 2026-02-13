4000 fichiers sur son ordinateur

Raymond Minville, accusé de possession et distribution de 4000 fichiers de pornographie juvénile à Saint-Hyacinthe, a plaidé coupable après sept ans de procédure, invoquant des troubles de mémoire et l’utilisation du logiciel eMule.

La poursuite demande 36 mois de prison, tandis que la défense suggère 2 ans moins un jour.

L'homme de 72 ans, qui a eu cinq changements d'avocats, sera de retour en cour le 10 avril pour connaître la décision du juge

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, faire le point vendredi à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé