4000 fichiers sur son ordinateur

Raymond Minville, accusé de possession et distribution de 4000 fichiers de pornographie juvénile à Saint-Hyacinthe, a plaidé coupable après sept ans de procédure, invoquant des troubles de mémoire et l’utilisation du logiciel eMule.
La poursuite demande 36 mois de prison, tandis que la défense suggère 2 ans moins un jour.
L'homme de 72 ans, qui a eu cinq changements d'avocats, sera de retour en cour le 10 avril pour connaître la décision du juge
Autre sujet abordé
- Réjean Bacon, ancien Père Noël du Petit Champlain à Québec, a plaidé coupable à dix chefs d’accusation de proxénétisme, agression sexuelle et voyeurisme, et purge dix ans de prison.