La formation canadienne de hockey masculin a entamé son tournoi de façon spectaculaire à Milan avec une victoire convaincante de 5-0 contre la Tchéquie.

Le premier trio du Canada, composé de Sidney Crosby, Nathan MacKinnon et Connor McDavid, a ravi les partisans, marquant le retour attendu des joueurs professionnels aux Jeux après 12 ans d'absence.

Le capitaine des Canadiens Nick Suzuki s'est également illustré en marquant un but.

Devant le filet, Jordan Binnington a fait taire les critiques. Malgré une saison difficile avec les Blues de St-Louis, il a réalisé des arrêts clés en début de match et s'est permis des jeux de relance audacieux.

