 Aller au contenu
Jeux de Milan
Contre la Tchéquie

Le Canada frappe fort au hockey: un trio de feu et une relance efficace

par 98.5

0:00
7:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 février 2026 05:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le Canada frappe fort au hockey: un trio de feu et une relance efficace
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

La formation canadienne de hockey masculin a entamé son tournoi de façon spectaculaire à Milan avec une victoire convaincante de 5-0 contre la Tchéquie.

Le premier trio du Canada, composé de Sidney Crosby, Nathan MacKinnon et Connor McDavid, a ravi les partisans, marquant le retour attendu des joueurs professionnels aux Jeux après 12 ans d'absence.

Le capitaine des Canadiens Nick Suzuki s'est également illustré en marquant un but.

Devant le filet, Jordan Binnington a fait taire les critiques. Malgré une saison difficile avec les Blues de St-Louis, il a réalisé des arrêts clés en début de match et s'est permis des jeux de relance audacieux.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la victoire des Canadiens, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Patinage de vitesse courte piste : Courtney Sarrault, originaire de Moncton, a marqué l'histoire en remportant le bronze au 500 mètres;
  • Les Canadiens à surveiller vendredi;
  • NBA: la Ligue sévit contre le tanking.

Vous aimerez aussi

«Elle a une visibilité inégalée en ce moment» -Hugues Léger
Les amateurs de sports
«Elle a une visibilité inégalée en ce moment» -Hugues Léger
0:00
8:50
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Bonsoir les sportifs
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
0:00
10:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
François Legault et Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir la Banque DSR
Rattrapage
Montréal est en lice
François Legault et Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir la Banque DSR
Imperfection en solidarité: l'appel d'Andréanne Marquis entendu par Manon Massé
Rattrapage
Dons aux femmes dans le besoin
Imperfection en solidarité: l'appel d'Andréanne Marquis entendu par Manon Massé
Spécial «Mots doux» | L'énigme du vendredi 13 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux» | L'énigme du vendredi 13 février
Les plus grandes chansons d'amour pour la Saint-Valentin
Rattrapage
Classement Billboard
Les plus grandes chansons d'amour pour la Saint-Valentin
«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse»
Rattrapage
Selon un sondage Léger
«Christine Fréchette est en avance et son avance se creuse»
Pornographie juvénile: quelle sentence pour Raymond Minville?
Rattrapage
4000 fichiers sur son ordinateur
Pornographie juvénile: quelle sentence pour Raymond Minville?
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
Rattrapage
Saint-Valentin
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Rattrapage
Réseau de la santé
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Rattrapage
Rapport sur le projet SAAQclic
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère
Rattrapage
Une fierté malgré la déception
Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
Rattrapage
À vos risques et périls
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre
Rattrapage
«J’achète un billet»
Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Rattrapage
Épidémie de solitude
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Rattrapage
Édition 2026 de l'État de l'énergie au Québec
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste