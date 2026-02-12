 Aller au contenu
Société
Plus de violence dans les couples de 14 à 18 ans

«Il faut les amener à reconnaître c'est quoi, la violence»

par 98.5

0:00
6:33

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 février 2026 15:48

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La violence physique, sexuelle ou psychologique dans les relations amoureuses chez les adolescents serait en augmentation depuis 2010-2011.

C'est ce que révèle un rapport troublant de la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal dévoilé jeudi.

Écoutez Salomé Lemieux, agente de recherche à la DRSP et autrice du rapport, en discuter au micro de Philippe Cantin.

«C'est important de continuer les efforts de sensibilisation qui se font déjà depuis plusieurs années dans les écoles. C'est précieux d'aller soutenir les jeunes, de les amener à reconnaître c'est quoi, la violence, puis aussi à demander de l'aide s'ils en ont besoin. Mais, bien sûr, il faut que les ressources offertes soient à la hauteur des besoins des jeunes actuellement.»

Salomé Lemieux

