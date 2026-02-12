Plus de violence dans les couples de 14 à 18 ans

La violence physique, sexuelle ou psychologique dans les relations amoureuses chez les adolescents serait en augmentation depuis 2010-2011.

C'est ce que révèle un rapport troublant de la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal dévoilé jeudi.

