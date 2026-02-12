Air Transat cessera ses vols vers les États-Unis

La compagnie aérienne Air Transat a annoncé qu'elle mettrait fin à ses vols en direction des États-Unis dès le printemps prochain. Cette décision inclut Orlando et Fort Lauderdale.

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé d’enseignement en gestion d’aviation à l’Université McGill, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.