Air Transat cessera ses vols vers les États-Unis

La compagnie aérienne Air Transat a annoncé qu'elle mettrait fin à ses vols en direction des États-Unis dès le printemps prochain. Cette décision inclut Orlando et Fort Lauderdale.
Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé d’enseignement en gestion d’aviation à l’Université McGill, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est vraiment une situation qui est vraiment créée par les passagers, par les Canadiens eux-mêmes qui ont décidé au printemps, l'an passé, qu'ils avaient assez de la Maison-Blanche. Et ils ont pris en charge leur voyage en disant: on ne fréquentera plus les États-Unis autant qu'on fréquentait dans le passé. Et on voit les compagnies aériennes réagir à cette baisse de demande et en en coupant les services.»