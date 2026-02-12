Le film Ailleurs la nuit, qui met de l'avant le rapport de l'humain avec la vie, la mort, et la nature, sortira au cinéma le 13 février.
Écoutez l'un des acteurs principaux, Émile Schneider, en discuter jeudi au micro de la chroniqueuse culturelle Caroline Legault.
«C'est un film qui demande de prendre le temps d'écouter et de se déposer devant un écran, devant la nature, devant la vie qui défile. C'est un film hypnotique. Et Marianne, la réalisatrice, a vraiment écrit un film avec son cœur. C'est un film sur l'existence.»