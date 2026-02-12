 Aller au contenu
Arts et spectacles
Ailleurs la nuit

«C'est un film hypnotique qu'il faut prendre le temps d'écouter»

par 98.5

0:00
10:32

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 février 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Legault
Caroline Legault
«C'est un film hypnotique qu'il faut prendre le temps d'écouter»
Caroline Legault / Cogeco Média

Le film Ailleurs la nuit, qui met de l'avant le rapport de l'humain avec la vie, la mort, et la nature, sortira au cinéma le 13 février. 

Écoutez l'un des acteurs principaux, Émile Schneider, en discuter jeudi au micro de la chroniqueuse culturelle Caroline Legault.

«C'est un film qui demande de prendre le temps d'écouter et de se déposer devant un écran, devant la nature, devant la vie qui défile. C'est un film hypnotique. Et Marianne, la réalisatrice, a vraiment écrit un film avec son cœur. C'est un film sur l'existence.»

Émile Schneider

Vous aimerez aussi

James Van Der Beek: le départ d'une icône de l'adolescence
Lagacé le matin
James Van Der Beek: le départ d'une icône de l'adolescence
0:00
7:31
Entre quelques anecdotes: comment vont Marc Labrèche et ses projets?
Radio textos
Entre quelques anecdotes: comment vont Marc Labrèche et ses projets?
0:00
40:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Rattrapage
Bilan de l'actualité politique à saveur sportive
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Propos sur Trump et Bad Bunny
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin
PSPP casse-t-il du sucre sur le dos des immigrants? «Je ne fais jamais ça!»
Rattrapage
Il plaide pour un «rééquilibrage»
PSPP casse-t-il du sucre sur le dos des immigrants? «Je ne fais jamais ça!»
«J'ai hâte à la première médaille d'or canadienne» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Jeux de Milan
«J'ai hâte à la première médaille d'or canadienne» -Meeker Guerrier
«Il faut les amener à reconnaître c'est quoi, la violence»
Rattrapage
Plus de violence dans les couples de 14 à 18 ans
«Il faut les amener à reconnaître c'est quoi, la violence»
Spectacle Cocologie: «C'est une visite guidée dans la tête de Coco Belliveau»
Rattrapage
Humour
Spectacle Cocologie: «C'est une visite guidée dans la tête de Coco Belliveau»
«C'est vraiment une situation créée par les passagers»
Rattrapage
Air Transat cessera ses vols vers les États-Unis
«C'est vraiment une situation créée par les passagers»
Le skieur Mikaël Kingsbury «a été tassé par un outsider»
Rattrapage
Médaille d'argent
Le skieur Mikaël Kingsbury «a été tassé par un outsider»
En visite sur le site de Survivor Québec au Panama
Rattrapage
Téléréalité
En visite sur le site de Survivor Québec au Panama
Comment Lara a survécu à un AVC à l'âge de 9 mois
Rattrapage
Le Québec maintenant
Comment Lara a survécu à un AVC à l'âge de 9 mois
L'affaire Epstein a des répercussions au Québec
Rattrapage
Le Québec maintenant
L'affaire Epstein a des répercussions au Québec
Une Québécoise remporte une médaille d'or... pour la France
Rattrapage
Jeux de Milan
Une Québécoise remporte une médaille d'or... pour la France
«C'est quelque chose qui a ébranlé le pays» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Tuerie de masse à Tumbler Ridge
«C'est quelque chose qui a ébranlé le pays» -Dimitri Soudas
Rapport du juge Fournier : «Les questions qui demeurent sont très troublantes»
Rattrapage
Textos liés à Rodriguez durant la chefferie
Rapport du juge Fournier : «Les questions qui demeurent sont très troublantes»