Jeux de Milan
Médaille d'argent

Le skieur Mikaël Kingsbury «a été tassé par un outsider»

le 12 février 2026 15:22

Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

Le skieur Mikaël Kingsbury «a été tassé par un outsider»
Mikaël Kingsbury est passé à un cheveux de gagner la médaille d'or, jeudi / La Presse Canadienne / Sean Kilpatrick

Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury «a été tassé par un “outsider”» par le même pointage au sommet pour décrocher la deuxième marche du podium, jeudi aux Jeux de Milan, souligne Philippe Gagnon.

C'est une toute petite erreur dans les bosses qui a pesé dans la balance, mais il reste tout de même une autre épreuve où Kingsbury a des chances de remporter une médaille en guise de consolation.

Il s'agit des duels au ski à bosses, l'épreuve préférée du québécois.

Écoutez les chroniqueurs sportifs Philippe Gagnon et Meeker Guerrier faire le point, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

