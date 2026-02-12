Médaille d'argent

Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury «a été tassé par un “outsider”» par le même pointage au sommet pour décrocher la deuxième marche du podium, jeudi aux Jeux de Milan, souligne Philippe Gagnon.

C'est une toute petite erreur dans les bosses qui a pesé dans la balance, mais il reste tout de même une autre épreuve où Kingsbury a des chances de remporter une médaille en guise de consolation.

Il s'agit des duels au ski à bosses, l'épreuve préférée du québécois.

