Politique internationale
Propos sur Trump et Bad Bunny

Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin

Le Québec maintenant

le 12 février 2026 16:53

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

«Je comprends ce qu'il doit ressentir parce que moi, chaque fois qu'il parle, moi non plus, je ne le comprends pas», a affirmé la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) à propos de Trump, qui est frustré du spectacle de Bad Bunny en espagnol.

Cette petite pointe au président des États-Unis témoigne d'une répartie de AOC, selon Valérie Beaudoin, qui la voit même comme potentielle colistière de la prochaine personne candidate démocrate à la présidente du pays.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine Valérie Beaudoin analyser le sujet, jeudi, au Québec maintenant.

Autres nouvelles abordées

  • Victoire pour les gens du Minnesota: la police de l'immigration ICE se retirera progressivement de l'État;
  • Comment interpréter le vote de mercredi dernier sur les tarifs imposés au Canada?;
  • Une autre décision prise par le président américain touche directement la lutte au dérèglement climatique.

