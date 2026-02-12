Propos sur Trump et Bad Bunny

«Je comprends ce qu'il doit ressentir parce que moi, chaque fois qu'il parle, moi non plus, je ne le comprends pas», a affirmé la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) à propos de Trump, qui est frustré du spectacle de Bad Bunny en espagnol.
Cette petite pointe au président des États-Unis témoigne d'une répartie de AOC, selon Valérie Beaudoin, qui la voit même comme potentielle colistière de la prochaine personne candidate démocrate à la présidente du pays.
Écoutez la chroniqueuse de politique américaine Valérie Beaudoin analyser le sujet, jeudi, au Québec maintenant.
Autres nouvelles abordées
- Victoire pour les gens du Minnesota: la police de l'immigration ICE se retirera progressivement de l'État;
- Comment interpréter le vote de mercredi dernier sur les tarifs imposés au Canada?;
- Une autre décision prise par le président américain touche directement la lutte au dérèglement climatique.