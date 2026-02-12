Alors qu'il plaide pour un «rééquilibrage» de l'immigration temporaire, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon insiste pour dire qu'il ne blâme pas les immigrants.

«Je m'adresse à tous les Québécois sur une base égale», soutient le dirigeant du PQ.

Concernant les 600 000 personnes immigrantes temporaires, «c'est un tout autre débat que les 30 000, 40 000 personnes qui faisaient l'objet de cette réflexion», estime-t-il.

Écoutez Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, défendre la position de son parti au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Le chef péquiste assure que beaucoup de Québécois issus de l'immigration seront présentés comme candidats et candidates aux élections d'octobre 2026.