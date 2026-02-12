 Aller au contenu
Politique provinciale
Il plaide pour un «rééquilibrage»

PSPP casse-t-il du sucre sur le dos des immigrants? «Je ne fais jamais ça!»

par 98.5

0:00
14:10

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 février 2026 16:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
PSPP casse-t-il du sucre sur le dos des immigrants? «Je ne fais jamais ça!»
Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Alors qu'il plaide pour un «rééquilibrage» de l'immigration temporaire, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon insiste pour dire qu'il ne blâme pas les immigrants.

«Je m'adresse à tous les Québécois sur une base égale», soutient le dirigeant du PQ.

Concernant les 600 000 personnes immigrantes temporaires, «c'est un tout autre débat que les 30 000, 40 000 personnes qui faisaient l'objet de cette réflexion», estime-t-il.

Écoutez Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, défendre la position de son parti au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Le chef péquiste assure que beaucoup de Québécois issus de l'immigration seront présentés comme candidats et candidates aux élections d'octobre 2026.

«Fermer les yeux sur le fait que l'augmentation soudaine de l'immigration, surtout l'immigration temporaire, a créé une crise du logement qui fait exploser les prix, les loyers, les hypothèques, de sorte que les familles n'arrivent plus à la fin du mois et que toute une génération de vingtenaires n'ont presque aucune chance de devenir propriétaires dans ces prix-là, ça va mener à des problèmes importants.»

Paul St-Pierre Plamondon

Vous aimerez aussi

Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Lagacé le matin
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
0:00
6:09
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Le Québec maintenant
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
0:00
10:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Rattrapage
Bilan de l'actualité politique à saveur sportive
«Christine Fréchette a repris le contrôle de la rondelle»
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Propos sur Trump et Bad Bunny
Alexandria Ocasio-Cortez: «Je la verrais colistière» -Valérie Beaudoin
«C'est un film hypnotique qu'il faut prendre le temps d'écouter»
Rattrapage
Ailleurs la nuit
«C'est un film hypnotique qu'il faut prendre le temps d'écouter»
«J'ai hâte à la première médaille d'or canadienne» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Jeux de Milan
«J'ai hâte à la première médaille d'or canadienne» -Meeker Guerrier
«Il faut les amener à reconnaître c'est quoi, la violence»
Rattrapage
Plus de violence dans les couples de 14 à 18 ans
«Il faut les amener à reconnaître c'est quoi, la violence»
Spectacle Cocologie: «C'est une visite guidée dans la tête de Coco Belliveau»
Rattrapage
Humour
Spectacle Cocologie: «C'est une visite guidée dans la tête de Coco Belliveau»
«C'est vraiment une situation créée par les passagers»
Rattrapage
Air Transat cessera ses vols vers les États-Unis
«C'est vraiment une situation créée par les passagers»
Le skieur Mikaël Kingsbury «a été tassé par un outsider»
Rattrapage
Médaille d'argent
Le skieur Mikaël Kingsbury «a été tassé par un outsider»
En visite sur le site de Survivor Québec au Panama
Rattrapage
Téléréalité
En visite sur le site de Survivor Québec au Panama
Comment Lara a survécu à un AVC à l'âge de 9 mois
Rattrapage
Le Québec maintenant
Comment Lara a survécu à un AVC à l'âge de 9 mois
L'affaire Epstein a des répercussions au Québec
Rattrapage
Le Québec maintenant
L'affaire Epstein a des répercussions au Québec
Une Québécoise remporte une médaille d'or... pour la France
Rattrapage
Jeux de Milan
Une Québécoise remporte une médaille d'or... pour la France
«C'est quelque chose qui a ébranlé le pays» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Tuerie de masse à Tumbler Ridge
«C'est quelque chose qui a ébranlé le pays» -Dimitri Soudas
Rapport du juge Fournier : «Les questions qui demeurent sont très troublantes»
Rattrapage
Textos liés à Rodriguez durant la chefferie
Rapport du juge Fournier : «Les questions qui demeurent sont très troublantes»