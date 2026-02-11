Téléréalité

 Aller au contenu
En visite sur le site de Survivor Québec au Panama

par 98.5

0:00
5:02

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 février 2026 18:31

Avec

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp participe à une visite de presse sur le tournage de Survivor Québec au Panama, où l’émission a été déplacée pour des raisons logistiques.

Écoutez Catherine Beauchamp depuis le Panama en compagnie de Philippe Cantin et de Meeker Guerrier.

Elle décrit l’accès exclusif aux coulisses, la rencontre avec Patrice Bélanger, Julie Snyder, des producteurs, psychologues et médecins.

Catherine souligne sa participation à une épreuve physique difficile - sans divulguer laquelle - soulignant le faible budget de la production québécoise et l’organisation remarquable sur place.

