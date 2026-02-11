Téléréalité

La chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp participe à une visite de presse sur le tournage de Survivor Québec au Panama, où l’émission a été déplacée pour des raisons logistiques.

Écoutez Catherine Beauchamp depuis le Panama en compagnie de Philippe Cantin et de Meeker Guerrier.

Elle décrit l’accès exclusif aux coulisses, la rencontre avec Patrice Bélanger, Julie Snyder, des producteurs, psychologues et médecins.

Catherine souligne sa participation à une épreuve physique difficile - sans divulguer laquelle - soulignant le faible budget de la production québécoise et l’organisation remarquable sur place.