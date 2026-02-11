Écoutez Philippe Bonneville, depuis l'Italie, résumer la journée aux Jeux de Milan au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une Québécoise naturalisée française remporte la médaille d'or en patinage artistique (danse);
- Un duo canadien remporte la médaille de bronze à la même épreuve;
- Laurent Dubreuil, vice-champion olympique à Pékin, a terminé huitième au 1000 mètres;
- La délégation canadienne compte une majorité de femmes (108 sur 207 athlètes), quatre duos frères-sœurs, et bénéficie d’un excellent réseau de transport en commun à Milan.