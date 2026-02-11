Textos liés à Rodriguez durant la chefferie

Le rapport du juge à la retraite Fournier, portant sur les textos liés à Pablo Rodriguez durant la course à la chefferie, a conclu qu'il s'agit d'un montage sans pouvoir établir la véracité ou la fausseté des messages en question.

Aucun élément n'incrimine quiconque dans le rapport qui souligne les limites de l'enquête, faute de pouvoirs contraignants.

