Plusieurs médailles ont été gagnées ce jeudi par l'équipe canadienne aux Jeux de Milan, que ce soit la médaille d'argent de Mikaël Kingsbury, celle d'Éliot Grondin ou encore la médaille de bronze de Courtney Sarault.

Meeker Guerrier, notre chroniqueur, se dit toutefois impatient de voir la première position au podium, soit la médaille d'or, être remportée par le Canada en Italie.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier se prononcer sur le sujet, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant animée par Philippe Cantin.

