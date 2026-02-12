 Aller au contenu
Sports
Jeux de Milan

«J'ai hâte à la première médaille d'or canadienne» -Meeker Guerrier

par 98.5

0:00
10:04

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 février 2026 16:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Esprit sportif / Cogeco Média

Plusieurs médailles ont été gagnées ce jeudi par l'équipe canadienne aux Jeux de Milan, que ce soit la médaille d'argent de Mikaël Kingsbury, celle d'Éliot Grondin ou encore la médaille de bronze de Courtney Sarault.

Meeker Guerrier, notre chroniqueur, se dit toutefois impatient de voir la première position au podium, soit la médaille d'or, être remportée par le Canada en Italie.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier se prononcer sur le sujet, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant animée par Philippe Cantin.

Autres sujets abordés

  • L'histoire invraisemblable d'un Slovaque venu encourager son équipe à Milan alors qu'il a été pris la main dans le sac à commettre un vol en Italie 16 ans plus tôt;
  • Un Ukrainien exclu de la compétition de Skeleton à cause de son casque non-réglementaire;
  • C'est un 5-0 pour les deux équipes de hockey du Canada!

