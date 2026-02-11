Comment Lara a survécu à un AVC à l'âge de 9 mois

La petite Lara Vincent, qui a actuellement 20 mois, a survécu à un grave AVC causé par un anévrisme cérébral extrêmement rare pour son âge, survenu quand elle avait neuf mois.

Sa vie a été sauvée grâce à une opération d'urgence menée par l'équipe spécialisée du CHU Ste-Justine.

Écoutez Virgine, la mère de la petite Lara, raconter cette histoire qui s'est heureusement bien terminée au micro de Philippe Cantin.

Virginie raconte l’AVC hémorragique de sa fille Lara en 2025, à l'âge de neuf mois, causé par une rupture d’anévrisme.

Grâce à une opération de six heures à l’hôpital Sainte-Justine, Lara a survécu, malgré un coma de dix jours.

Lara, aujourd’hui ambassadrice du Triathlon d’hiver Sainte-Justine 2026, symbolise l’espoir et l’importance du soutien familial, des soins spécialisés et de la collecte de fonds pour l’hôpital.