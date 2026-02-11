Affaire Epstein

La procureure générale américaine Pam Bondi a défendu son département devant le Congrès, mercredi, au sujet de l’affaire Jeffrey Epstein, suscitant la controverse.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Pam Bondi sur le grill devant les représentants du Congrès;
- Benyamin Netanyahou a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche pour discuter de l’Iran et du nucléaire;
- L’aéroport d’El Paso a été fermé après des essais militaires américains de neutralisation de drones.
- Un vote symbolique sur les tarifs américains imposés au Canada est attendu à la Chambre des représentants.