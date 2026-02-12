Cocologie est le tout nouveau spectacle écrit et interprété par l'humoriste acadienne Coco Belliveau et «est très très bien écrit, mais c'est surtout très très drôle», d'après la chroniqueuse Caroline Legault.

Dans son spectacle, Coco Belliveau passe l'autisme, à l'acceptation de soi, aux romans érotiques jusqu'à sa curieuse passion pour les cailloux.

«C'est une visite guidée dans sa tête», explique Caroline Legault.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault discuter du sujet, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.