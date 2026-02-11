 Aller au contenu
Atteinte d'un cancer en 2023

Une médaille pour couronner une carrière pour Piper Gilles

Une médaille pour couronner une carrière pour Piper Gilles
Piper Gilles et Paul Poirier après leur conquête de la médaille de bronze.

Il y a eu des moments marquants lors de la journée de mercredi aux Jeux de Milan.

Écoutez Philippe Gagnon parler de tout le drame vécu lors de la compétition de patinage artistique.

  • Piper Gilles, née aux États-Unis et naturalisée canadienne il y a 15 ans, remporte la médaille de bronze avec Paul Poirier lors de la finale de danse de patinage artistique après avoir été atteinte du cancer;
  • La Québécoise Laurence Fournier Beaudry, représentant la France, remporte la médaille d'or en danse avec Guillaume Cizeron;
  • On aborde la décision de l’équipe canadienne de hockey de quitter le village olympique pour éviter le norovirus;
  • La récupération de Lindsey Vonn après une fracture du tibia;
  • On discute des prochaines épreuves clés.
Philippe Gagnon en studio avec Mario Langlois

Source: Philippe Gagnon en studio avec Mario Langlois

