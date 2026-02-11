 Aller au contenu
Jeux de Milan
Match Slovaquie-Finlande

«Dès que Slafkovsky était sur la glace, il se passait quelque chose»

par 98.5 Sports

0:00
9:10

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 février 2026 18:50

Avec

Mario Langlois
Jean-Michel Dufaux
Jean-Michel Dufaux
Jean-Michel Dufaux / Cogeco Média

Jean-Michel Dufaux est en Italie et il n'allait pas rater le premier match du tournoi masculin de hockey des Jeux de Milan mettant aux prises la Slovaquie et la Finlande.

Écoutez Jean-Michel Dufaux parler de ce match et d'autres sujets avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

Une atmosphère entièrement magique avec une foule majoritairement acquise aux Slovaques;

On souligne la performance exceptionnelle du gardien slovaque Samuel Hlavaj avec un pourcentage d'efficacité de 0,975;

«Dès que Slafkovsky était sur la glace, il se passait quelque chose»;

Et puis, cette fameuse patinoire aux dimensions quelque peu différentes?

On évoque la finale de patinage artistique (danse) impliquant la Québécoise Laurence Fournier Beaudry, naturalisée Française, qui patine pour la France;

On discute la controverse avec Gabriella Papadakis, ainsi que la série Netflix Glitter and Gold portant sur le patinage artistique.

