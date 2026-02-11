Tournoi de hockey des Jeux de Milan

En cette période des Jeux de Milan, José Théodore se remémore ses compétitions internationales durant sa jeunesse.
Écoutez José Théodore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- José se souvient de ses comnpétitions avec l'équipe canadienne;
- Ses souvenirs au golf et sur la patinoire avec Mario Lemieux;
- Jeux de Milan: un gardien peut avoir un gros mot à dire
- Théodore a l’impression qu’une équipe surprise va se faufiler durant le tournoi;
- L'arrivée de Théodore au camp de Tetriak.