Jeux de Milan
Jeux de Milan

L'étonnante performance de l'Italie contre la Suède

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 11 février 2026 20:01

Mario Langlois
Les équipes de l'Italie et de la Suède après le duel. / AP/Alexander Nemenov

La Suède contre l'Italie au hockey, une simple formalité, n'est-ce pas? Pas vraiment.

Écoutez Stéphane Leroux commenter l'étonnante performance de l'Italie contre la Suède aux Jeux de Milan, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

