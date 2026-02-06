 Aller au contenu
Hockey
Le Premier trio

Bagarre au hockey:«Un jour, il n'y en aura plus.Je pense que c'est inévitable»

par 98.5

0:00
40:34

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 février 2026 21:22

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

Bagarre au hockey:«Un jour, il n'y en aura plus.Je pense que c'est inévitable»
Le premier trio avec Jocelyn Thibault. / Cogeco Média

La Power line de cette semaine est complétée par un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer au centre: l'ancien gardien de la Ligue nationale, Jocelyn Thibault. Le premier trio discute des bénéfices de pratiquer plusieurs sports, notamment pour les jeunes athlètes, débate sur les critiques entre coéquipiers au sein d'un vestiaire et sur la place des bagarres au sein du hockey.

Écoutez à ce sujet le premier trio composé de Tony Marinaro, Stéphane Waite, Mario Langlois ainsi que l'invité de la semaine, Jocelyn Thibault.

La bagarre de gardien de but qui a éclaté lors de la Série des stades remet à l'avant-plan la discussion sur la place de la violence dans le sport. Jocelyn Thibault réagit sur l'avenir des combats au hockey qui demeure le seul sport à tolérer cette pratique.

«C'est assurément quelque chose qui distingue le hockey. Un jour, il n'y en aura plus. Je pense que c'est inévitable. Ça reste un élément qui vend et qui plaît à beaucoup de gens. C'est dans la culture du hockey professionnel. Mais, tu regardes le développement aux États-Unis et en Europe, et tu ne vois pas de bagarres. Personnellement, j'aime pas ça.»

Jocelyn Thibault

Le Premier trio se questionne sur la stratégie de Kent Hughes et de Jeff Gorton à l'approche de la date limite des transactions.

«Je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher un top six. Dans les dernières années, Kent Hughes nous a dit qu'il était toujours à la recherche de talents, mais que le prix à payer était souvent trop cher, alors est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher ce talent cette année?»

Tony Marinaro

«Je payerais pas cher pour améliorer l'équipe parce qu'elle s'améliore à chaque année. Elle a une belle progression et puis tu veux continuer cette progression là. Je ne pense pas qu'ils soient rendus au point d'aller chercher le joueur qu'il nous manque pour aller jusqu'au bout.»

Stéphane Waite

Autre sujet abordé:

  • Les choix de gardien de but pour l'équipe canadienne aux Jeux de Milan.

Vous aimerez aussi

«C’est avec un gars comme Suzuki que tu gagnes la Coupe Stanley»
Les amateurs de sports
«C’est avec un gars comme Suzuki que tu gagnes la Coupe Stanley»
0:00
12:08
«Tu n'as aucun joueur en bas de 12 minutes de jeu» -Dany Dubé
Le hockey des Canadiens
«Tu n'as aucun joueur en bas de 12 minutes de jeu» -Dany Dubé
0:00
3:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Jean-Michel Dufaux s'envole en Italie pour assister aux jeux d'hiver
Rattrapage
Ça sent la coupe
Jean-Michel Dufaux s'envole en Italie pour assister aux jeux d'hiver
Ça sent la coupe, avec Tony Marinaro!
Rattrapage
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Tony Marinaro!
Super Bowl: le match tant attendu avec deux équipes en santé
Rattrapage
Finale Seahawks-Patriots
Super Bowl: le match tant attendu avec deux équipes en santé
De Miami à Santa Clara: le périple américain d'une entreprise audiovisuelle québécoise
Rattrapage
Les coulisses du Super Bowl
De Miami à Santa Clara: le périple américain d'une entreprise audiovisuelle québécoise
Échanges dans la NBA: virage jeunesse aux Clippers et Bennedict Mathurin change d'adresse
Rattrapage
Un contrat historique pour un athlète québécois?
Échanges dans la NBA: virage jeunesse aux Clippers et Bennedict Mathurin change d'adresse
«C’est avec un gars comme Suzuki que tu gagnes la Coupe Stanley»
Rattrapage
Un bilan très positif pour le CH
«C’est avec un gars comme Suzuki que tu gagnes la Coupe Stanley»
1447 jours d'attente: les athlètes canadiens prêts pour l'Italie
Rattrapage
Les amateurs de sports
1447 jours d'attente: les athlètes canadiens prêts pour l'Italie
Sam Darnold contre Drake Maye: le duel inattendu entre les Seahawks et les Patriots
Rattrapage
Super Bowl à San Francisco
Sam Darnold contre Drake Maye: le duel inattendu entre les Seahawks et les Patriots
Equipe Canada: «On ne cherche pas à remplacer un joueur, on cherche à bâtir une équipe»
Rattrapage
L'équipe canadienne masculine de hockey
Equipe Canada: «On ne cherche pas à remplacer un joueur, on cherche à bâtir une équipe»
«Le Canadien n'a pas besoin d'un deuxième centre pour aller en séries» -Martin McGuire
Rattrapage
Le CH avant la pause des Jeux de Milan
«Le Canadien n'a pas besoin d'un deuxième centre pour aller en séries» -Martin McGuire
Jusqu'à 233 000 $ US la seconde: est-ce qu'acheter de la pub au Super Bowl vaut le coût?
Rattrapage
Super Bowl LX
Jusqu'à 233 000 $ US la seconde: est-ce qu'acheter de la pub au Super Bowl vaut le coût?
«Ce sont des expériences extraordinaires» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
DG de la sélection italienne de hockey
«Ce sont des expériences extraordinaires» -Danièle Sauvageau
«J'avais trop de respect pour l'effort qu'on devait mettre» -Marc-Antoine Dequoy
Rattrapage
Son corps ne pouvait plus suivre
«J'avais trop de respect pour l'effort qu'on devait mettre» -Marc-Antoine Dequoy
Toute une opportunité à saisir pour Kirby Dach
Rattrapage
De retour sur le 1er trio
Toute une opportunité à saisir pour Kirby Dach