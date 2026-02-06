La Power line de cette semaine est complétée par un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer au centre: l'ancien gardien de la Ligue nationale, Jocelyn Thibault. Le premier trio discute des bénéfices de pratiquer plusieurs sports, notamment pour les jeunes athlètes, débate sur les critiques entre coéquipiers au sein d'un vestiaire et sur la place des bagarres au sein du hockey.
Écoutez à ce sujet le premier trio composé de Tony Marinaro, Stéphane Waite, Mario Langlois ainsi que l'invité de la semaine, Jocelyn Thibault.
La bagarre de gardien de but qui a éclaté lors de la Série des stades remet à l'avant-plan la discussion sur la place de la violence dans le sport. Jocelyn Thibault réagit sur l'avenir des combats au hockey qui demeure le seul sport à tolérer cette pratique.
«C'est assurément quelque chose qui distingue le hockey. Un jour, il n'y en aura plus. Je pense que c'est inévitable. Ça reste un élément qui vend et qui plaît à beaucoup de gens. C'est dans la culture du hockey professionnel. Mais, tu regardes le développement aux États-Unis et en Europe, et tu ne vois pas de bagarres. Personnellement, j'aime pas ça.»
Le Premier trio se questionne sur la stratégie de Kent Hughes et de Jeff Gorton à l'approche de la date limite des transactions.
«Je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher un top six. Dans les dernières années, Kent Hughes nous a dit qu'il était toujours à la recherche de talents, mais que le prix à payer était souvent trop cher, alors est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher ce talent cette année?»
«Je payerais pas cher pour améliorer l'équipe parce qu'elle s'améliore à chaque année. Elle a une belle progression et puis tu veux continuer cette progression là. Je ne pense pas qu'ils soient rendus au point d'aller chercher le joueur qu'il nous manque pour aller jusqu'au bout.»
Autre sujet abordé:
- Les choix de gardien de but pour l'équipe canadienne aux Jeux de Milan.