La Power line de cette semaine est complétée par un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer au centre: l'ancien gardien de la Ligue nationale, Jocelyn Thibault. Le premier trio discute des bénéfices de pratiquer plusieurs sports, notamment pour les jeunes athlètes, débate sur les critiques entre coéquipiers au sein d'un vestiaire et sur la place des bagarres au sein du hockey.

Écoutez à ce sujet le premier trio composé de Tony Marinaro, Stéphane Waite, Mario Langlois ainsi que l'invité de la semaine, Jocelyn Thibault.

La bagarre de gardien de but qui a éclaté lors de la Série des stades remet à l'avant-plan la discussion sur la place de la violence dans le sport. Jocelyn Thibault réagit sur l'avenir des combats au hockey qui demeure le seul sport à tolérer cette pratique.