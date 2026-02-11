 Aller au contenu
Karl Malenfant présente sa réplique

«On aurait tenté de me faire porter tous les problèmes éthiques de ce projet»

Le Québec maintenant

le 11 février 2026 16:24

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On aurait tenté de me faire porter tous les problèmes éthiques de ce projet»
L'ancien responsable de SAAQclic, Karl Malenfant, a rejeté tout blâme concernant le rapport Gallant, qui l'accuse notamment de copinage en dirigeant des contrats vers ses connaissances et d'avoir caché l'état réel du projet, y compris aux politiciens. / Graham Hughes / La Presse canadienne

L'ancien responsable de SAAQclic, Karl Malenfant, a rejeté tout blâme concernant le rapport Gallant qui sera déposé la semaine prochaine.

Malenfant a tenu une conférence de presse pour présenter sa réplique de 112 pages, révélant qu'il fait l'objet de 48 «allégations». L'ancienne PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay, et son successeur, Denis Marsolais, feraient également l'objet de blâmes pour avoir caché de l'information sur le budget de SAAQclic.

Écoutez Karl Malenfant, ancien grand responsable de l’informatique à la Société de l’assurance automobile du Québec - SAAQ, donner son point de vue, mercredi, au micro de Philippe Cantin, alors que le juge Gallant rendra son rapport lundi.

«J'ai essayé de tracer le fil d'Ariane de l'histoire sur la preuve. On aurait à mon égard tenté de me faire porter tous les problèmes éthiques que peut avoir ce grand programme géré quand même, par moi, l'Alliance et plein d'autres personnes. Alors on dit que j'ai été l'homme-orchestre. C'était toujours de la faute de Karl Malenfant quand quelque chose ne va pas dans cette histoire.»

Karl Malenfant

