Karl Malenfant présente sa réplique

L'ancien responsable de SAAQclic, Karl Malenfant, a rejeté tout blâme concernant le rapport Gallant qui sera déposé la semaine prochaine.

Malenfant a tenu une conférence de presse pour présenter sa réplique de 112 pages, révélant qu'il fait l'objet de 48 «allégations». L'ancienne PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay, et son successeur, Denis Marsolais, feraient également l'objet de blâmes pour avoir caché de l'information sur le budget de SAAQclic.

Écoutez Karl Malenfant, ancien grand responsable de l’informatique à la Société de l’assurance automobile du Québec - SAAQ, donner son point de vue, mercredi, au micro de Philippe Cantin, alors que le juge Gallant rendra son rapport lundi.