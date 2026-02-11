Il a volé la vedette en inscrivant deux buts

Lors du tournoi de hockey masculin aux Jeux de Milan, le jeune prodige Juraj Slafkovsky a volé la vedette en inscrivant deux buts, dont le premier de la compétition, menant la Slovaquie à une victoire convaincante de 4 à 1 contre la Finlande.

Celui qui avait été nommé joueur du tournoi en 2022 continue de briller sur la scène internationale, prouvant qu'il est un élément clé de son équipe nationale, malgré son jeune âge au sein d'un tournoi composé majoritairement de vétérans.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Autres sujets traités :