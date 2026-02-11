Sa mère décédée d'un féminicide

Depuis le début de 2026, six femmes, dont cinq mères, ont été tuées par leur partenaire.
Cette situation alarmante fait réagir Hugo Laflamme, orphelin à trois ans après le meurtre de sa mère en 1990.
Écoutez son témoignage qui illustre cette réalité qui touche plusieurs personnes et leur famille.
«Je n’avais pas la maturité, jeune, de comprendre. Mais à l'âge adulte, avec des enfants, j'ai fait beaucoup de liens. C'est beaucoup plus difficile maintenant que je comprends et que j'ai une maturité. Et un jour, j'ai eu 27 ans. Ma mère est décédée à 27 ans. Je me suis dit: 'Mon Dieu, je suis tellement pas prêt à mourir'. La vérité, c'est qu'on ne se remet jamais d'un drame comme ça.»
Hugo Laflamme souligne également l'importance de ne pas mettre l'ensemble de la responsabilité sur les victimes, qui, souvent, sont prisonnières des relations toxiques.