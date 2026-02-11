Le Canada est en deuil alors que deux gros drames ont touché le pays dans les dernières 24 heures.

D'abord, une personne de 18 ans a ouvert le feu dans une école secondaire, faisant un total de 9 morts et 25 blessés, mardi, à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique.

Son demi-frère et sa mère ont aussi été retrouvés sans vie à leur domicile résidence. Jesse Van Rotselaar, la personne suspectée, serait né homme et a commencé une transition il y a six ans.

Ensuite, en Outaouais, dans la communauté de Kitigan Zibi, un père a tué ses deux enfants avant de retourner l’arme contre lui.

Écoutez Antoine Trépanier, journaliste pour La Presse à Ottawa, brosser le portrait de ces tristes évènements, mercredi, au micro de Philippe Cantin.