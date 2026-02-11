Le Canada est en deuil alors que deux gros drames ont touché le pays dans les dernières 24 heures.
D'abord, une personne de 18 ans a ouvert le feu dans une école secondaire, faisant un total de 9 morts et 25 blessés, mardi, à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique.
Son demi-frère et sa mère ont aussi été retrouvés sans vie à leur domicile résidence. Jesse Van Rotselaar, la personne suspectée, serait né homme et a commencé une transition il y a six ans.
Ensuite, en Outaouais, dans la communauté de Kitigan Zibi, un père a tué ses deux enfants avant de retourner l’arme contre lui.
Écoutez Antoine Trépanier, journaliste pour La Presse à Ottawa, brosser le portrait de ces tristes évènements, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
«Le premier ministre a dit que Canada est en deuil et il n'était pas le seul. Les autres chefs de partis ont abondé en ce sens. C'est assez singulier, l'ambiance. Et le cœur lourd, je regardais en Chambre aujourd'hui beaucoup de députés étaient en larmes. On parle beaucoup d'antécédents de santé mentale pour le suspect ou la suspecte, dans cette situation.»