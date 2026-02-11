Il a succombé à un cancer colorectal

L'industrie d'Hollywood est sous le choc après l'annonce du décès de l'acteur américain James Van Der Beek, principalement connu pour son rôle emblématique dans la série culte des années 90, Dawson’s Creek.

L'acteur a succombé à un cancer colorectal, une maladie qui lui avait été diagnostiquée en 2024.

Écoutez le correspondant Henry Arnaud aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Selon lui, James Van Der Beek était reconnu pour sa grande gentillesse et son humilité, restant fidèle à lui-même malgré le succès fulgurant de sa jeunesse.