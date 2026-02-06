À l'ère des réseaux sociaux et des filtres permanents, la psychothérapeute et sexologue Sylvie Lavallée se penche sur notre rapport à l'image et la quête de la perfection physique.

Elle souligne que la beauté ne se limite pas aux traits symétriques, mais qu'elle réside aussi dans le charisme, l'attitude et le bien-être intérieur.

Elle cite notamment l'exemple de Barbra Streisand, qui a su magnifier sa beauté par son immense talent et son authenticité en refusant les standards chirurgicaux.

Écoutez la sexologue Sylvie Lavallée aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Le regard des parents joue également un rôle crucial dans la construction de l'identité et de l'estime de soi dès le plus jeune âge.

Sylvie explique que se faire dire: «tu es beau» ou «tu es belle» par ses proches agit comme une valorisation profonde qui donne des ailes pour l'avenir.

À l'inverse, des commentaires désobligeants durant l'enfance peuvent créer des complexes durables, même chez des personnes correspondant aux critères esthétiques de la société.