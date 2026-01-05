Vivre avec un trouble de santé mentale comporte son lot d’épreuves, mais derrière chaque personne touchée se trouvent souvent des proches qui sont rarement entendus.

Dans la série documentaire Je suis là, diffusée à Télé-Québec dès jeudi, Paul Arcand et Monic Néron explorent la réalité méconnue et éprouvante des proches de personnes souffrant de troubles mentaux graves comme la schizophrénie.

Paul Arcand souligne l'isolement de ces familles et les limites de la loi P-38, qu'il juge trop restrictive au Québec par rapport à l'Ontario.

À travers des témoignages, la série met en lumière l'amour et la résilience, tout en dénonçant le manque de ressources et de courage politique.

Écoutez l'animateur Paul Arcand expliquer le tout, lundi, à l'émission Lagacé le matin.