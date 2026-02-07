Familles politiques en désaccord

La scène politique québécoise traverse une période de profonde stagnation selon l'analyste Christian Dufour.

Alors que le départ de François Legault laissait entrevoir un renouveau, les principaux partis semblent incapables de se projeter vers l'avenir.

Au sein même des différents caucus, les représentants politiques ont de la difficulté à se mettre d’accord pour trouver des positions communes sur des dossiers importants comme le troisième lien.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour revenir sur le sujet, samedi, au micro de Jean-François Baril.