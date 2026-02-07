 Aller au contenu
Politique provinciale
Familles politiques en désaccord

Ligne de parti floue: «Je vois une montée de la médiocrité, ça me déprime»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 février 2026 11:02

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Ligne de parti floue: «Je vois une montée de la médiocrité, ça me déprime»
Christian Dufour / Cogeco Média

La scène politique québécoise traverse une période de profonde stagnation selon l'analyste Christian Dufour.

Alors que le départ de François Legault laissait entrevoir un renouveau, les principaux partis semblent incapables de se projeter vers l'avenir.

Au sein même des différents caucus, les représentants politiques ont de la difficulté à se mettre d’accord pour trouver des positions communes sur des dossiers importants comme le troisième lien.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour revenir sur le sujet, samedi, au micro de Jean-François Baril.

