L'animal qui a le plus de diabète

L'entreprise Novo Nordisk, qui commercialise entre autres le médicament Ozempic, a développé un «remède» pour nos chats obèses. Est-ce vraiment une bonne solution?

Écoutez le vétérinaire Dre Raymond Plasse soulever des bémols sur cette commercialisation à l'émission La commission, mardi après-midi.

Les chats sont les animaux qui souffrent le plus de diabète et qui subissent particulièrement les effets de l'arthrite, selon ce qu'explique le vétérinaire.

Toutefois, réduire considérablement la quantité de nourriture absorbée en raison de la prise d'un médicament comme l'Ozempic peut s'avérer être très dangereux pour nos félins, selon lui.