L'animal qui a le plus de diabète

Bientôt de l'Ozempic pour les chats: «C'est un méga problème»

le 10 février 2026 14:53

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Bientôt de l'Ozempic pour les chats: «C'est un méga problème»
Nourrir son chat sous forme de jeu peut être une solution pour le garder en forme, d'après Dre Plasse / Adobe Stock / Olivier Tabary

L'entreprise Novo Nordisk, qui commercialise entre autres le médicament Ozempic, a développé un «remède» pour nos chats obèses. Est-ce vraiment une bonne solution?

Écoutez le vétérinaire Dre Raymond Plasse soulever des bémols sur cette commercialisation à l'émission La commission, mardi après-midi.

Les chats sont les animaux qui souffrent le plus de diabète et qui subissent particulièrement les effets de l'arthrite, selon ce qu'explique le vétérinaire.

Toutefois, réduire considérablement la quantité de nourriture absorbée en raison de la prise d'un médicament comme l'Ozempic peut s'avérer être très dangereux pour nos félins, selon lui.

«Le problème avec le fameux Ozempic pour chat, c'est qu'il faut comprendre qu'ils sont pas supposés devenir gras, c'est un problème. Puis les faire maigrir rapidement, c'est un méga problème, c'est un risque.»

Dre Raymond Plasse

