Société
Une meilleure accessibilité

Santé des femmes: la pilule abortive est plus utilisée que jamais au Québec

le 10 février 2026 14:43

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Santé des femmes: la pilule abortive est plus utilisée que jamais au Québec

Excellente nouvelle pour la santé des femmes, alors que la pilule abortive est plus utilisée que jamais au Québec.

Écoutez le Dr Dominique Tremblay, président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il souligne l’augmentation de 80% de l’utilisation de la pilule abortive au Québec en un an, attribuée à la levée de restrictions et à une meilleure accessibilité, bien que des défis persistent pour les fausses couches et l’accès régional.

Il rappelle aussi l'importance de l'accès à l'interruption volontaire des grossesses pour les femmes, nonobstant l'utilisation de la contraception.

Autre sujet traité:

  • Investissement de 356,2 millions $ pour l’agrandissement du campus Polytechnique Montréal;
  • Christine Fréchette propose de réactiver le Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

