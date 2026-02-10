Excellente nouvelle pour la santé des femmes, alors que la pilule abortive est plus utilisée que jamais au Québec.

Écoutez le Dr Dominique Tremblay, président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il souligne l’augmentation de 80% de l’utilisation de la pilule abortive au Québec en un an, attribuée à la levée de restrictions et à une meilleure accessibilité, bien que des défis persistent pour les fausses couches et l’accès régional.

Il rappelle aussi l'importance de l'accès à l'interruption volontaire des grossesses pour les femmes, nonobstant l'utilisation de la contraception.

