Une analyse de la chute boursière

La chronique économique de Michèle Boisvert souligne une période de turbulences, tant sur les marchés boursiers qu’au sein des ménages québécois.

La semaine a été marquée par une chute des indices boursiers, alimentée par la panique liée à l'intelligence artificielle.

Alors que des entreprises comme Alphabet et Amazon annoncent des investissements colossaux dépassant les 185 milliards de dollars, les investisseurs s'inquiètent de la rentabilité réelle de ces dépenses astronomiques.

Plus localement, l'abordabilité du logement atteint un point critique au Québec: la règle historique consacrant 30 % du revenu au loyer est devenue pratiquement inapplicable dans la métropole.

