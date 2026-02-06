Le gouvernement fédéral devrait rendre publique, la semaine prochaine, sa nouvelle stratégie industrielle de défense.

Cette politique s'annonce difficile à instaurer, alors qu'Ottawa souhaite réduire sa dépendance à l'industrie militaire américaine, avec laquelle le Canada fait des affaires depuis des décennies.

Par ailleurs, des désaccords subsistent entre le gouvernement et les militaires, qui sont confrontés à la dure réalité du terrain.

