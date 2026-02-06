Le gouvernement fédéral devrait rendre publique, la semaine prochaine, sa nouvelle stratégie industrielle de défense.
Cette politique s'annonce difficile à instaurer, alors qu'Ottawa souhaite réduire sa dépendance à l'industrie militaire américaine, avec laquelle le Canada fait des affaires depuis des décennies.
Par ailleurs, des désaccords subsistent entre le gouvernement et les militaires, qui sont confrontés à la dure réalité du terrain.
Écoutez à ce sujet le chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, vendredi, à l’émission Lagacé le matin.
«Il y a des désaccords à l'interne. Mark Carney dit qu'il faut acheter canadien et réduire la dépendance envers les États-Unis, mais sur le terrain, Patrick, la réalité est différente. Les Forces armées canadiennes et les militaires continuent de regarder vers Washington. C'est donc un choc de cultures, actuellement, entre la souveraineté économique et les réflexes historiques.»
Autre sujet abordé:
- Le gouvernement Trudeau a annoncé, jeudi, le retour des subventions à l'achat de voitures électriques et hybrides, une mesure pilotée par Mark Carney.