Le chanteur Bad Bunny a transformé le spectacle de la mi-temps du Super Bowl en célébration sans évoquer ouvertement Donald Trump ou sa politique migratoire.
Son numéro avauit déjà été salué par plus de 4,8 millions de j'aime sur Instagram lundi matin.
La plus grande surprise fut l'apparition de Lady Gaga, livrant une convaincante version salsa de son titre à succès Die With A Smile.
Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix faire un retour sur le spectacle la mi-temps du Super Bowl, lundi, à l'émission Lagacé le matin.