Le roi des «trolls»

L'ex-président américain Donald Trump a suscité une vive indignation après avoir relayé sur son réseau Truth Social un montage vidéo aux relents ouvertement racistes ciblant Barack et Michelle Obama.

Dans cette séquence de quelques secondes, les visages de l'ancien couple présidentiel sont juxtaposés sur des corps de primates, le tout sur fond de musique du film Le Roi Lion.

Bien que Donald Trump ne soit pas le créateur de ce contenu, qui provient plutôt d'un site d'extrême droite, il l’a malgré tout repartagé à deux reprises, provoquant des réactions outrées, notamment de la part du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui a dénoncé un «comportement ignoble».

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, ce geste s'inscrit dans une stratégie de «trollage» visant à saturer l'espace public de contenus choquants pour détourner l'attention des enjeux de fond.