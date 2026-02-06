 Aller au contenu
Politique internationale
Le roi des «trolls»

Donald Trump repartage une vidéo raciste visant Barack et Michelle Obama

par 98.5

0:00
4:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 février 2026 08:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Donald Trump repartage une vidéo raciste visant Barack et Michelle Obama
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'ex-président américain Donald Trump a suscité une vive indignation après avoir relayé sur son réseau Truth Social un montage vidéo aux relents ouvertement racistes ciblant Barack et Michelle Obama.

Dans cette séquence de quelques secondes, les visages de l'ancien couple présidentiel sont juxtaposés sur des corps de primates, le tout sur fond de musique du film Le Roi Lion.

Bien que Donald Trump ne soit pas le créateur de ce contenu, qui provient plutôt d'un site d'extrême droite, il l’a malgré tout repartagé à deux reprises, provoquant des réactions outrées, notamment de la part du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui a dénoncé un «comportement ignoble».

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, ce geste s'inscrit dans une stratégie de «trollage» visant à saturer l'espace public de contenus choquants pour détourner l'attention des enjeux de fond.

Vous aimerez aussi

ICE à Minneapolis: un petit recul de Trump devant la pression
La commission
ICE à Minneapolis: un petit recul de Trump devant la pression
0:00
12:44
La mère de l'animatrice de Today a disparu
Le Québec maintenant
La mère de l'animatrice de Today a disparu
0:00
8:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Jean-Michel Bourque célèbre l'excellence des athlètes canadiens en chanson
Rattrapage
Lagacé le matin
Jean-Michel Bourque célèbre l'excellence des athlètes canadiens en chanson
Des iguanes congelés aux nids-de-poule montréalais: que retenir de l'actualité?
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Des iguanes congelés aux nids-de-poule montréalais: que retenir de l'actualité?
«Arber Xhekaj, je l'enverrais passer du temps au Parti libéral du Québec»
Rattrapage
Que faire avec les joueurs du CH pendant la pause?
«Arber Xhekaj, je l'enverrais passer du temps au Parti libéral du Québec»
Haltes chaleur: «On manque de dignité dans tout ça», déplore Hugo Meunier
Rattrapage
Itinérance
Haltes chaleur: «On manque de dignité dans tout ça», déplore Hugo Meunier
Sacrifier sa pension pour la jeunesse: Le geste radical de retraités ontariens
Rattrapage
Lagacé le matin
Sacrifier sa pension pour la jeunesse: Le geste radical de retraités ontariens
«Le travail, c'est un concept de douleur [...] En échange, je te donne un salaire» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Retour au bureau
«Le travail, c'est un concept de douleur [...] En échange, je te donne un salaire» -Luc Ferrandez
Assisterons-nous au Super Bowl le plus politique de l'histoire?
Rattrapage
Lagacé le matin
Assisterons-nous au Super Bowl le plus politique de l'histoire?
Bad Bunny au Super Bowl: un spectacle politique et historique
Rattrapage
Entièrement présenté en espagnol
Bad Bunny au Super Bowl: un spectacle politique et historique
Le monde bascule-t-il dans une nouvelle course aux armements?
Rattrapage
Fin du traité nucléaire New Start
Le monde bascule-t-il dans une nouvelle course aux armements?
Mouvement des cœurs bleus: dénoncer les impacts de l’abolition du PEQ
Rattrapage
Soutien aux personnes immigrantes
Mouvement des cœurs bleus: dénoncer les impacts de l’abolition du PEQ
«Il y a un choc culturel entre la souveraineté économique et les réflexes historiques»
Rattrapage
Stratégie industrielle de défense
«Il y a un choc culturel entre la souveraineté économique et les réflexes historiques»
Ouverture des Jeux de Milan: une cérémonie «hors norme»
Rattrapage
L'ambiance est à la fête
Ouverture des Jeux de Milan: une cérémonie «hors norme»
Un «Netflix québécois»: «C'est impossible [...] ça n'arrivera pas!» -Pierre Rodrigue
Rattrapage
Un guichet unique?
Un «Netflix québécois»: «C'est impossible [...] ça n'arrivera pas!» -Pierre Rodrigue
Avenir de la fonderie Horne: Québec refile la patate chaude à Rouyn-Noranda
Rattrapage
Une tournure inattendue
Avenir de la fonderie Horne: Québec refile la patate chaude à Rouyn-Noranda