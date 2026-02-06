 Aller au contenu
Politique internationale
Vidéo des Obama en singes partagés par Trump

«Il y a des républicains qui demandent des excuses directes envers les Obama»

le 6 février 2026 15:29

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Donald Trump a partagé sur son réseau Truth Social un montage vidéo dans lequel Barack et Michelle Obama sont représentés en singes.

La vidéo, qui a ensuite été retirée, est restée en ligne pendant environ douze heures. Cette dernière a été initialement publiée par le site d'extrême droite Patriot News Outlet.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, discuter vendredi, au micro de Philippe Cantin, de ce geste particulièrement troublant du président américain.

«C'est clairement une vidéo raciste. Et là, il y a des républicains qui demandent des excuses directes à Barack Obama et à Michelle Obama, et des excuses en général pour cette vidéo dégueulasse. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'excuses, bien sûr. Et pas de réaction non plus des Obama.»

Valérie Beaudoin

