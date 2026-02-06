Vidéo des Obama en singes partagés par Trump

Donald Trump a partagé sur son réseau Truth Social un montage vidéo dans lequel Barack et Michelle Obama sont représentés en singes.

La vidéo, qui a ensuite été retirée, est restée en ligne pendant environ douze heures. Cette dernière a été initialement publiée par le site d'extrême droite Patriot News Outlet.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, discuter vendredi, au micro de Philippe Cantin, de ce geste particulièrement troublant du président américain.