Rapport Gallant

À l'aube du dépôt du rapport de la commission Gallant sur le scandale «SAAQclic», le député libéral Moncef Derraji partage son point de vue sur les grands projets de transformation numérique au Québec.

Il exprime ses attentes quant à l'identification des responsabilités à tous les niveaux, du Conseil du trésor au cabinet du premier ministre, dénonçant notamment le fractionnement mystérieux de contrats durant la campagne électorale de 2022.

L'échange souligne l'inquiétude devant la dépendance de l'État envers les multinationales et le manque d'expertise interne.

Enfin, il insiste sur l'urgence d'assainir la gouvernance des grands projets numériques pour éviter le gaspillage des fonds publics.

Écoutez Monsef Derraji, député libéral de Nelligan, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, lundi, à La commission.