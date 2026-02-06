Fin du traité nucléaire New Start

Le traité de réduction des armes stratégiques entre les États-Unis et la Russie, communément appelé New Start, a pris fin jeudi.

Cet accord de désarmement limitait le nombre de têtes nucléaires et de lanceurs stratégiques déployés par les deux puissances, tout en prévoyant des inspections mutuelles pour garantir la transparence.

Il s'inscrivait dans la suite des traités «Start» négociés entre l'Union soviétique et les États-Unis au début des années 1990.

Cette échéance survient au moment où une nouvelle course aux armements nucléaires se développe avec l'émergence de nouveaux acteurs, comme la Chine.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité internationale, Jean-François Lépine, commenter le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Une perspective inquiétante aux yeux du chroniqueur.