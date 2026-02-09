Un spectacle qui marque l'histoire

D'une femme qui possède une épicerie particulière à New York, en passant par le drapeau portoricain bleu pâle plutôt que bleu foncé, jusqu'aux poteaux d'électricité; plusieurs éléments significatifs ont pu nous échapper dimanche soir au spectacle de la mi-temps.

Quels éléments de la prestation de Bad Bunny envoyaient un message aux Américains? Comment décoder cette prestation?

Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau donner plus de détails sur ce «show» à saveur revendicatrice.