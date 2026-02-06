 Aller au contenu
Société
Livre de la psychologue Marie-Pier Lavoie

Quel est l'impact de l'hiver sur le cerveau?

par 98.5

0:00
15:12

Entendu dans

La commission

le 6 février 2026 14:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Quel est l'impact de l'hiver sur le cerveau?
Le livre Cerveau en hiver : Astuces scientifiques pour prévenir et soigner la déprime, présente des conseils pour surmonter les blues de la période hivernale. / Maridav / Adobe Stock

Le livre Cerveau en hiver : Astuces scientifiques pour prévenir et soigner la déprime, présente des conseils pour surmonter les blues de la période hivernale.

Écoutez son autrice, Marie-Pier Lavoie, psychologue et propriétaire de la Clinique UniSanté, en discuter vendredi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Ça commence par là, changer notre perception de l'hiver, de voir si on peut avoir un peu de gratitude pour certains de ses beaux aspects. On n'est pas obligé de tripper sur l'hiver. Mais des fois, juste regarder par la fenêtre un beau paysage, puis moins écouter les messages dramatiques sur le froid et la neige.»

Marie-Pier Lavoie

Écoutez la spécialiste souligner ensuite les bienfaits des lampes de luminothérapie.

Vous aimerez aussi

30% des Québécois en souffrent: Mariana Mazza répond aux questions de Nathalie sur le «foie gras»
La commission
30% des Québécois en souffrent: Mariana Mazza répond aux questions de Nathalie sur le «foie gras»
0:00
13:44
«Il faut ajuster l'offre pour que ça soit agréable de voyager avec son chien»
La commission
«Il faut ajuster l'offre pour que ça soit agréable de voyager avec son chien»
0:00
7:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Pas de trop de confit d'horaire entre le Super Bowl et les Jeux de Milan
Rattrapage
La bonne nouvelle du Jour
Pas de trop de confit d'horaire entre le Super Bowl et les Jeux de Milan
Superbowl : «C'est probablement le dernier rendez-vous de ce type à la télévision»
Rattrapage
Évènement publicitaire
Superbowl : «C'est probablement le dernier rendez-vous de ce type à la télévision»
30% des Québécois en souffrent: Mariana Mazza répond aux questions de Nathalie sur le «foie gras»
Rattrapage
Stéatose hépatique non alcoolique
30% des Québécois en souffrent: Mariana Mazza répond aux questions de Nathalie sur le «foie gras»
Des manifestants pro-palestiniens et de Greenpeace s'invitent aux Jeux de Milan-Cortina
Rattrapage
La commission
Des manifestants pro-palestiniens et de Greenpeace s'invitent aux Jeux de Milan-Cortina
«Il faut ajuster l'offre pour que ça soit agréable de voyager avec son chien»
Rattrapage
Tourisme canin au Québec
«Il faut ajuster l'offre pour que ça soit agréable de voyager avec son chien»
«Il y a une intention très claire de décrédibiliser l'opposition démocrate, surtout en prévision des midterms»
Rattrapage
Trump relaie une vidéo raciste sur les Obama
«Il y a une intention très claire de décrédibiliser l'opposition démocrate, surtout en prévision des midterms»
Le télétravail devrait-il être un droit?
Rattrapage
Fonctionnaires fédéraux en négociation
Le télétravail devrait-il être un droit?
Des manifestations pour dénoncer la fin du PEQ se tiendront samedi
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Des manifestations pour dénoncer la fin du PEQ se tiendront samedi
«C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue»: les banques alimentaires saluent l'initiative de la SAQ
Rattrapage
Vente d'alcool américain
«C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue»: les banques alimentaires saluent l'initiative de la SAQ
Des Jeux à Montréal-Toronto : une bonne idée?
Rattrapage
Potentiel scénario
Des Jeux à Montréal-Toronto : une bonne idée?
Est-il impossible de venir à bout des nids-de-poule?
Rattrapage
Un expert se prononce
Est-il impossible de venir à bout des nids-de-poule?
C’est le début officiel des Jeux de Milan-Cortina!
Rattrapage
Ouverture de La commission
C’est le début officiel des Jeux de Milan-Cortina!
Perte de poids: et si la solution passait par des soins psychologiques?
Rattrapage
Image corporelle
Perte de poids: et si la solution passait par des soins psychologiques?
Iguanes qui tombent des arbres en Floride : «On en a ramassé 5000 cette semaine»
Rattrapage
Temps froids
Iguanes qui tombent des arbres en Floride : «On en a ramassé 5000 cette semaine»