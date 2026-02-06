Livre de la psychologue Marie-Pier Lavoie

Le livre Cerveau en hiver : Astuces scientifiques pour prévenir et soigner la déprime, présente des conseils pour surmonter les blues de la période hivernale.
Écoutez son autrice, Marie-Pier Lavoie, psychologue et propriétaire de la Clinique UniSanté, en discuter vendredi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ça commence par là, changer notre perception de l'hiver, de voir si on peut avoir un peu de gratitude pour certains de ses beaux aspects. On n'est pas obligé de tripper sur l'hiver. Mais des fois, juste regarder par la fenêtre un beau paysage, puis moins écouter les messages dramatiques sur le froid et la neige.»
Écoutez la spécialiste souligner ensuite les bienfaits des lampes de luminothérapie.