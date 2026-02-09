Des millions de documents diffusés

La dernière vague de diffusion de documents au sujet de Jeffrey Epstein publiés par le département de la Justice américaine continue d’avoir des impacts majeurs sur plusieurs personnalités.

Les scandales dépassent les frontières des États-Unis et ont eu des répercussions politiques notamment en France et au Royaume-Uni. Les familles royales de la Norvège et d’Angleterre ont aussi été écorchées.

Écoutez Laurence Haïm, journaliste et auteure du livre Ghislaine Maxwell, une femme amoureuse, faire le point sur ces révélations, lundi, à l’émission de Patrick Lagacé.