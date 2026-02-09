 Aller au contenu
Hausse marquée chez les jeunes

Surprescription des médicaments psychostimulants au Québec

par 98.5

0:00
11:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 février 2026 07:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Surprescription des médicaments psychostimulants au Québec
Près du quart des jeunes garçons du secondaire au Québec ont reçu une prescription de psychostimulants, selon de nouvelles données. / Adobe Stock

Près du quart des jeunes garçons du secondaire au Québec ont reçu une prescription de psychostimulants, selon de nouvelles données.

On note une hausse marquée du nombre de personnes qui ont reçu au moins une ordonnance de psychostimulants, surtout chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, tant chez les garçons que chez les filles.

Écoutez la Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique, professeure et chercheuse à l’Université de Sherbrooke, analyser le phénomène, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

