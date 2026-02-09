Hausse marquée chez les jeunes

Près du quart des jeunes garçons du secondaire au Québec ont reçu une prescription de psychostimulants, selon de nouvelles données.

On note une hausse marquée du nombre de personnes qui ont reçu au moins une ordonnance de psychostimulants, surtout chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, tant chez les garçons que chez les filles.

Écoutez la Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique, professeure et chercheuse à l’Université de Sherbrooke, analyser le phénomène, lundi, au micro de Patrick Lagacé.