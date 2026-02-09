Mi-temps du Super Bowl

La performance du chanteur portoricain Bad Bunny fait plus parler que la victoire des Seahawks de Seattle, dimanche soir, au Super Bowl LX.

Le spectacle de la mi-temps a fait bondir le président américain Donald Trump, qui l'a qualifié «d'affront à l'Amérique».

«Ça a été une sorte de résistance», explique de son côté la journaliste Sonia Dridi, qui souligne l'audace des organisateurs du Super Bowl d'inviter Bad Bunny.

Écoutez Sonia Dridi, journaliste correspondante à Washington, analyser le tout, lundi, à La commission.