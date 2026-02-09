Mi-temps du Super Bowl

La performance du chanteur portoricain Bad Bunny fait plus parler que la victoire des Seahawks de Seattle, dimanche soir, au Super Bowl LX.
Le spectacle de la mi-temps a fait bondir le président américain Donald Trump, qui l'a qualifié «d'affront à l'Amérique».
«Ça a été une sorte de résistance», explique de son côté la journaliste Sonia Dridi, qui souligne l'audace des organisateurs du Super Bowl d'inviter Bad Bunny.
Écoutez Sonia Dridi, journaliste correspondante à Washington, analyser le tout, lundi, à La commission.
«Il y a aussi, pour beaucoup d'Américains, cette image de l'Amérique qui a été mise en avant pour le reste du monde. Et on sentait que beaucoup avaient besoin de ça, de montrer qu'il n'y a pas que l'Amérique MAGA et qu'il y a aussi une Amérique qui salue la diversité, l'ouverture.»
Autre sujet abordé
- Ghislaine Maxwell ne répondra pas aux questions du Congrès américain dans le cadre d'auditions prévues dans l'affaire Epstein.